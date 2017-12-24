29 يناير.. الحكم فى طعن توفيق عكاشة على زيادة نفقة نجله لـ8000 جنيه شهريا





كتبت أسماء شلبى

قررت محكمة استئناف اﻷسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حجز الطعنين المقدمين من اﻹعلامى توفيق عكاشة وطليقته المذيعة رضا الكرداوى فى قضية زيادة نفقة نجلهما "يوسف " لـ8000 جنيه شهريا، للحكم بجلسة 29 يناير المقبل.

حضرت طليقة توفيق عكاشة الجلسة السابقة برفقة محاميها، بينما تغيب" عكاشة" عن الحضور، وقدم دفاعه للمحكمة شهادة تثبت إعسار موكله، ومستندات تؤكد على أنه عاطل عن العمل.

يذكر أن طليقة توفيق عكاشة قد أقامت ضده ما يقرب من 19 دعوى حبس ضده، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة نجله يوسف.