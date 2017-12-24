ولى عهد البحرين يبحث مع قائد البحرية الأمريكية التعاون الثنائى وقضايا المنطقة

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بحث ولى عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية، قائد الأسطول الخامس الأدميرال جون اكوالينو، الذى يزور المملكة حاليا، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة جاستن سيبيريل، تعزيز التعاون الثنائى وقضايا المنطقة.

وقال ولى العهد البحرينى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الأحد - إن مملكة البحرين، والولايات المتحدة الأمريكية، تجمعهما علاقات استراتيجية على كافة الأصعدة، مشيراً إلى الاهتمام المشترك لمواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين بما يدفعها نحو فتح آفاق جديدة على المستويات المختلفة.

وأوضح "سلمان بن حمد آل خليفة"، أنه تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحا الدور الذى توليه الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع الدول الشقيقة فى حفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة، والإسهام فى مكافحة كافة أوجه الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه، منوها بالأسس الراسخة والرؤى والأهداف المشتركة التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء عليها بما يحقق المصالح الثنائية.