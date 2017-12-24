ولى العهد البحرينى يؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع أمريكا





المنامة أ ش أ

أكد نائب العاهل البحرينى ولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات استراتيجية على كافة الأصعدة، مشيرا إلى الاهتمام المشترك لمواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين بما يدفعها نحو فتح آفاق جديدة على المستويات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء ولى العهد البحرينى اليوم مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المنامة جاستن سيبيريل وقائد القوات البحرية المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الأدميرال جون اكوالينو.

وأشار ولى العهد البحرينى - بحسب وكالة الأنباء البحرينية - إلى الأسس الراسخة والرؤى والأهداف المشتركة التى تجمع البلدين والشعبين، وأهمية البناء عليها بما يحقق المصالح الثنائية.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن مكافحة الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه.