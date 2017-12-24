وكيل "صحة الأقصر" يخصم حوافز شهر من العاملين ببعض وحدات البندر ويكافئ طبيبة





الأقصر - أحمد مرعي

في جولة مفاجأة اليوم الأحد، قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر بالمرور على بعض وحدات إدارة البندر الصحية للاطمئنان على سير العمل استعدادا لأعياد رأس السنة الميلادية.

وقرر وكيل صحة الأقصر خصم حوافز شهر ديسمبر للعاملين بوحدتى الشيخ موسى والقباحى الغربى، وقام بإحالة بعض العاملين بوحدة العوامية للشئون القانونية، لمخالفات التغيب والتقصير فى العمل.

ومن ناحية أخرى، قام وكيل الوزارة بمنح مكافأة الطبيبة هند محمد مديرة وحدة بدران الصحية وذلك تقديرا لها على حسن معاملة وجودة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.