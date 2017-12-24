وكيل "صحة الأقصر" يخصم حوافز شهر من العاملين ببعض وحدات البندر ويكافئ طبيبة

وكيل "صحة الأقصر" يخصم حوافز شهر من العاملين ببعض وحدات البندر ويكافئ طبيبةالأحد، 24 ديسمبر 2017 10:08 م
محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعي
إضافة تعليق
في جولة مفاجأة اليوم الأحد، قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر بالمرور على بعض وحدات إدارة البندر الصحية للاطمئنان على سير العمل استعدادا لأعياد رأس السنة الميلادية.
وقرر وكيل صحة الأقصر خصم حوافز شهر ديسمبر للعاملين بوحدتى الشيخ موسى والقباحى الغربى، وقام بإحالة بعض العاملين بوحدة العوامية للشئون القانونية، لمخالفات التغيب والتقصير فى العمل.
ومن ناحية أخرى، قام وكيل الوزارة بمنح مكافأة الطبيبة هند محمد مديرة وحدة بدران الصحية وذلك تقديرا لها على حسن معاملة وجودة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
إضافة تعليق
المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية
الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة