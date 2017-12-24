وكيل تموين الشرقية تكشف تفاصيل قضايا فساد فى السلع التموينية





الشرقية – إيمان مهنى

كشفت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، عن تفاصيل أكبر قضايا فساد وتلاعب بدعم السلع التموينية التى وصلت للملايين جمعها المتهمين من المواطنين، التى ضبطت خلال 2017، مؤكده أن البطل فى تلك القضايا هو " حسن النية " المواطن، هو الذى دفع بعض منعدمى الضمير فى الاستيلاء على حقوقهم وجمع الملايين من " قوت الغلابة "، مضيفا أنه تمت إحالة الأربعة قضايا للنيابة للاتخاذ عقوبات رادعة بشأنها، محذرة من ترك البطاقة فى حوزة البقال التموينى والمخبز قائلا "بطاقتك التموينية زى القومى محدش يفرط فيها".

وأكدت وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع"، أنه تعد قضية تزوير التى كشفت فى بمكتب تموين الهجارسة التابع لمركز كفر صقر من أبرز القضايا، حيث استغل المتهمون ثقة المواطنين فيهم وتلاعبوا فى فروق أسعار بطاقات تموينية، التى وصلت إلى 990 الف 269 جنيه من خلال احتساب فروق الأسعار.

وأضافت انه تم إيقاف 3 تجار تموينيين بمكتب تموين العزيزية التابع لمركز منيا القمح ومنعهم من ممارسة النشاط وذلك لتقديمهم تسويات مزورة تقدر بمبلغ مليون جنيه وتم إحالته للنيابة الإدارية.

وأما فى مكتب تموين قرية سعود فى مركز الحسينية، فكان الفساد فى قيام المتهمين بإضافة أفراد وهمية على جهاز الحاسب الآلى، وتحمله على المواطنين الذين تركوا البطاقات "حسن نية " منهم وتم احتساب فروق أسعار بمبلغ 650 إلف جنيه وتم إحالة للنيابة العامة، وايضا الحال فى مكتب انشاص فى مركز بلبيس.

وحول مجهودات الحملات الرقابية طول العام، قالت وكيل الوزارة، أن الحملات التموينية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات بيع الوقود بجميع مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين وذلك لضمان وصول المنتج المدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. مؤكدا تحرير 10 آلاف 590 مخالفا فى مجال المخابز بينهم 210 مخابز يدون تراخيص، 9 آلاف 435 مخالفا فى مجال الرقابة على الأسواق منهم 297 مخالفة منتج منتهى الصلاحية، بإجمالى 20 ألفا و25 محضرا ومخالفة على مدار العام.