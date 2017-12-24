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الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:09 م
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وفد من مجمع البحوث وأوقاف القاهرة يحضر قداس عيد القيامة بالكنيسة الأسقفية

الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:08 م
وفد من مجمع البحوث وأوقاف القاهرة يحضر قداس عيد القيامة بالكنيسة الأسقفية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


وائل ربيعى
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حضر وفد من مجمع البحوث الإسلامية مكون من الشيخ محمد سعد مسعد مدير عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ ياسر محمد السيد الفقى مدير عام شئون المناطف بمجمع البحوث الإسلامية، نيابة عن شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بقداس عيد القيامة بالكنيسة الأسقفية بالزمالك.

كما حضر الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف القاهرة، نيابة عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث شهدت الكنيسة والشوارع المحيطة بها تشديدات أمنية قبيل قداس عيد القيامة، ويتوافد الحضور على الكنيسة وكذلك ممثلى الجهات المختلفة بالدولة المصرية.

 

 


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الكنيسة الاسقفية

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