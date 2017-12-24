وفاة 3 عمال فى حادث استنشاق غاز أثناء أعمال صيانة بحقل نفطى ليبى





بنغازى (رويترز)

قال مصدر نفطى إن 3 عمال بينهم سودانيان، لقوا حتفهم فى حادث بحقل زلطن الليبى للنفط والغاز اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن الثلاثة توفوا إثر استنشاقهم الغاز أثناء أعمال صيانة بالحقل فى حين نقل شخص رابع إلى المستشفى لتلقى العلاج. ولم تعرف حتى الآن جنسية الشخص الثالث، والحقل تابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ويضخ ما بين 35 ألفا و 40 ألف برميل يوميا.