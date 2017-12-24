وفاة محامية إثر إصابتها بحادث تصادم بشبرا الخيمة

جثة -أرشيفية
القليوبيه نيفين طه
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لقيت محامية مصرعها متأثرة بإصابتها، بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص أجرة أثناء عودتها إلى منزلها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتلقى مدير أمن القليوبية بلاغًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد مصرع "س .س"، محامية، اصطدمت بها سيارة أجرة قيادة "إسماعيل.م" بسبب السرعة الجنونية ما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة، وتم نقلها إلى المستشفى ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها، وتم ضبط السائق والسيارة المتسببة فى الحادث، وأمرت النيابة بالتحفظ عليها وحبس السائق على ذمه التحقيقات.
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