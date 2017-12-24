وصول 13 ألفا و808 أطنان من الوقود لميناء الحديدة باليمن





صنعاء (أ ش أ)

أفادت قناة "العربية" الإخبارية بوصول سفينة محملة بالوقود اليوم الأحد، إلى ميناء الحديدة فى اليمن.

ونقلت القناة عن مصدر بقيادة التحالف العربى - لم تسمه - القول إن السفينة تحمل 13 ألفا و808 أطنان مترية من الوقود لتوزيعها فى بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى حرص التحالف العربى على استمرار دعم الأعمال الإنسانية والإغاثية فى اليمن.

وكان التحالف العربى قد أعلن - أمس - وصول سفينة تحمل وقودا إلى ميناء الحديدة؛ لدعم الأعمال الإنسانية والإغاثية باليمن.