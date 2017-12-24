video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية إيطاليا: نأمل أن تتمكن ليبيا من العودة للاستقرار فى 2018

الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:02 م
وزير خارجية إيطاليا: نأمل أن تتمكن ليبيا من العودة للاستقرار فى 2018 الجيش الليبى - صورة أرشيفية


كتبت فاطمة شوقى

قال وزير خارجية إيطاليا أنجيلينو ألفانو، أثناء زيارته لطرابلس أمس السبت، إنه "يأمل فى أن تتمكن ليبيا من العودة إلى الاستقرار عام 2018"، وذلك أثناء حديثه مع رئيس حكومة الاتحاد الوطنى الليبى فايز السراج.

 

ووفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية، فقد أوضح ألفانو أن المحادثات مع المسئولين الليبين كانت "غنية ومهمة".

 

وكان السراج استقبل، صباح السبت، بمقر المجلس فى طرابلس ألفانو، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبى بيرونى، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، والمستشار السياسى طاهر السنى.

 

وأبدت روسيا استعدادها التام للمساهمة فى تعزيز العملية السياسية فى ليبيا، من خلال القيام باتصالات مع مختلف ممثلى القوى السياسية الليبية، وأكد بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقف موسكو الحازم لدعم الحوار بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، والاستعداد للمساهمة فى تعزيز العملية السياسية بنجاح بالاتصالات مع ممثلى مختلف القوى السياسية الليبية.

 

فى غضون ذلك، بدأت الأمم المتحدة نقل لاجئين أفارقة إلى إيطاليا من ليبيا، حيث أجلتهم من مراكز احتجاز وجهت جماعات إغاثة انتقادات للأوضاع فيها، بوصفها غير إنسانية، وهبطت طائرة عسكرية إيطالية من الطراز (سى-130) فى مطار جنوبى العاصمة، وهى تقل 110 من النساء والأطفال، ومن المتوقع أن تصل رحلة ثانية تقل أكثر من 50 شخصا.



موضوعات متعلقة..

بعد إعلان حفتر انتهاء صلاحيته.. "س و ج" ما هو الاتفاق السياسى الليبى ؟ وما هى الأطراف الموقعة ؟ وما هى المواد المختلف حولها بين الفرقاء ؟ وهل سيؤثر على وضعية الجيش الليبى ؟ ولماذا سمى باتفاق الصخيرات ؟

رئيس أركان الجيش الليبى يشهد تخريج دفعة جديدة من الكلية العسكرية (تحديث)

فيديو.. قائد الجيش الليبى يعلن انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات.. ويؤكد: المؤسسات المنبثقة عنه فقدت شرعيتها.. حفتر: بلادنا تشهد منعطفا خطيرا.. وننصاع لأوامر شعبنا الحر ونرفض بشكل قاطع أسلوب التهديد والوعيد

اخبار العالم

ليبيا

ايطاليا

المهاجرين

الانتخابات الليبية

الازمة الليبية

اخبار ليبيا



لا تفوتك
"التعليم" تنتهى من حملات التيرم الأول لكشف الإدمان على سائقى المدارس

"التعليم" تنتهى من حملات التيرم الأول لكشف الإدمان على سائقى المدارس

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور

صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور

الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"

الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"

جربتى ماسكات التوابل؟.. قناع "بهارات اليقطين والعسل" لبشرة نظيفة ورطبة

جربتى ماسكات التوابل؟.. قناع "بهارات اليقطين والعسل" لبشرة نظيفة ورطبة

الأهلى يرصد 8 ملايين جنيه لضم صلاح محسن من إنبى

الأهلى يرصد 8 ملايين جنيه لضم صلاح محسن من إنبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة