وزير خارجية إيطاليا: نأمل أن تتمكن ليبيا من العودة للاستقرار فى 2018





كتبت فاطمة شوقى

قال وزير خارجية إيطاليا أنجيلينو ألفانو، أثناء زيارته لطرابلس أمس السبت، إنه "يأمل فى أن تتمكن ليبيا من العودة إلى الاستقرار عام 2018"، وذلك أثناء حديثه مع رئيس حكومة الاتحاد الوطنى الليبى فايز السراج.

ووفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية، فقد أوضح ألفانو أن المحادثات مع المسئولين الليبين كانت "غنية ومهمة".

وكان السراج استقبل، صباح السبت، بمقر المجلس فى طرابلس ألفانو، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبى بيرونى، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، والمستشار السياسى طاهر السنى.

وأبدت روسيا استعدادها التام للمساهمة فى تعزيز العملية السياسية فى ليبيا، من خلال القيام باتصالات مع مختلف ممثلى القوى السياسية الليبية، وأكد بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقف موسكو الحازم لدعم الحوار بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، والاستعداد للمساهمة فى تعزيز العملية السياسية بنجاح بالاتصالات مع ممثلى مختلف القوى السياسية الليبية.

فى غضون ذلك، بدأت الأمم المتحدة نقل لاجئين أفارقة إلى إيطاليا من ليبيا، حيث أجلتهم من مراكز احتجاز وجهت جماعات إغاثة انتقادات للأوضاع فيها، بوصفها غير إنسانية، وهبطت طائرة عسكرية إيطالية من الطراز (سى-130) فى مطار جنوبى العاصمة، وهى تقل 110 من النساء والأطفال، ومن المتوقع أن تصل رحلة ثانية تقل أكثر من 50 شخصا.