وزير الصحة يراجع خطة تنفيذ المشروعات الطبية بمحافظة الجيزة مع مدير المديرية





كتب - وليد عبد السلام

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، اجتماعه الأول مع الدكتور هشام كامل وكيل وزارة الصحة بالجيزة، لمتابعة خطة تنفيذ المشروعات الطبية بالمحافظة.

واستعرض "كامل" المشروعات الطبية القائمة من إنشاءات وتطوير ورفع كفاءة لعدد من المستشفيات والوحدات بالمحافظة، وشدد وزير الصحة على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات بالمواعيد المحددة، على أن يتوافر بها كافة معايير الجودة، حرصا على تقديم خدمة طبية جيدة للمريض.

وأشار كامل إلى أنه مع بدأ توليه مهام وظيفته أمس قام بالمرور على عدد من المستشفيات منها أم المصريين، وأطفيح للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الصحة والسكان على حرصه لتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة.

ووجه وزير الصحة والسكان وكيل الوزارة بتوفير كافة الرعاية الصحية لأهالى مركز أطفيح ، مشيرا إلى إمداد مشتشفى أطفيح المركزى والوحدات الصحية التابعة بكافة الاحتياجات الطبية من أطباء، وتمريض ، وأدوية ومستلزمات طبية.