video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة يتفقد مستشفيات بورسعيد غدا استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشامل

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:54 م
وزير الصحة يتفقد مستشفيات بورسعيد غدا استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة


كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

يزور الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، غدًا الاثنين، بجولة بمستشفيات بورسعيد، لمتابعة آليات بدء خطة تنفيذ قانون التأمين الصحى.
 
ويذكر أن البرلمان وافق على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل منذ أيام على أن يبدأ التطبيق خلال 6 أشهر.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الصحة يراجع خطة تنفيذ المشروعات الطبية بمحافظة الجيزة مع مدير المديرية

وزير الصحة: تدشين نظام جديد للتنبؤ المبكر بأزمات نواقص الأدوية

الصحة

التأمين الصحى

بورسعيد



لا تفوتك
الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة