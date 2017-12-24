وزير الصحة يتفقد مستشفيات بورسعيد غدا استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشامل





كتب وليد عبد السلام

يزور الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، غدًا الاثنين، بجولة بمستشفيات بورسعيد، لمتابعة آليات بدء خطة تنفيذ قانون التأمين الصحى.

ويذكر أن البرلمان وافق على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل منذ أيام على أن يبدأ التطبيق خلال 6 أشهر.