وزير الصحة يتفقد مستشفيات بورسعيد غدا استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشامل

وزير الصحة يتفقد مستشفيات بورسعيد غدا استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشاملالأحد، 24 ديسمبر 2017 09:54 م
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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يزور الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، غدًا الاثنين، بجولة بمستشفيات بورسعيد، لمتابعة آليات بدء خطة تنفيذ قانون التأمين الصحى.
ويذكر أن البرلمان وافق على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل منذ أيام على أن يبدأ التطبيق خلال 6 أشهر.
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