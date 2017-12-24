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وثائق سرية تكشف "الانهيار الكبير" فى صفوف الميليشيات الحوثية

الأحد، 24 ديسمبر 2017 07:46 م
وثائق سرية تكشف "الانهيار الكبير" فى صفوف الميليشيات الحوثية عناصر من الجيش اليمنى


صنعاء أ ش أ
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كشفت وثائق سرية، نجحت دائرة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش اليمنى فى الحصول عليها، عن حالة تصدع وانهيار كبير فى صفوف مليشيات الحوثى فى مختلف الجوانب، أهمها العسكرية والأمنية على مختلف الجبهات والمناطق التى لاتزال تسيطر عليها

وأظهرت الوثائق السرية - التى نشرتها قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد - تعرض ميليشيات الحوثى لخسائر بشرية كبيرة تُقدر بالآلاف فى بعض الجبهات، منها جبهتى نهم وبيحان، مؤكدة حاجتها الشديدة لتدريب عناصر جديدة.

واتسمت الوثائق ، التى حصلت عليها الاستخبارات اليمنية من مصادر خاصة فى قيادة الميليشيات، بالسرية العالية؛ حيث شددت فى كل زاوية منها على سريتها وتداولها فى نطاق خاص ومحدود بالجهات المختصة.

وتُعتبر الوثائق ، التى أعدت بتاريخ 22-8-2017 ، خلاصة لدراسات ميدانية عسكرية أعدها ما يُسمى "المكتب الجهادى للميليشيات" ، بإشراف عدد من الباحثين والخبراء الإيرانيين وخبراء من ميليشيا حزب الله اللبنانى برئاسة "المعاون الجهادي" لزعيم جماعة الحوثى المدعو أبو زينب.


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وثائق سرية

الانهيار الكبير

صفوف الميليشيات الحوثية



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