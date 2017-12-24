نيابة السويس تقرر تجدد حبس المتهمين بإثارة الشغب بسجن قسم الأربعين 15يوما





السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، تجديد حبس 4 أشخاص متهمين بالشغب، وإصابة مساجين داخل سجن الأربعين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إصابة 3 مساجين بجروح قطعية من بينهم سجين بالعناية المركزة بمستشفى السويس العام، حيث قامت قوات الشرطة بنقل المتهمين إلى سجن قسم الأربعين عقب صدور قرار النيابة العامة بحبس المتهمين.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين، بنشوب مشاجرة بين المساجين فى سجن قسم الشرطة.

وقال مصدر أمنى بقسم شرطة الأربعين، إن قوات الشرطة بقسم شرطة الأربعين سيطرة علي مشاجرة المساجين التى نشبت بسبب خلافات نشبت بينهم.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إنه تم علاج اثنين من المساجين المصابين، وعادوا إلى قسم شرطة الأربعين، ويوجد مسجون ثالث حالته خطيرة، وتم إجراء جراحة له، وتم إدخاله غرفة العناية المركزة.