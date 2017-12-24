نبيلة مكرم: الحكومة الأردنية ستتكفل بنفقات علاج المصرى المعتدى عليه

وتؤكد: المواطن المصرى فاقد الوعى..
نبيلة مكرم: الحكومة الأردنية ستتكفل بنفقات علاج المصرى المعتدى عليهالأحد، 24 ديسمبر 2017 09:54 م
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنها تواصلت مع القائم بأعمال السفير المصرى بالأردن بشأن حادث سحل مواطن مصرى، مضيفة أنه حدث شجار بين المواطن المصرى وأردنيين على ألفين دينار، ما أدى لإصابة المصرى لنزيف فى المخ، وفقدانه الوعى.
وأضافت "مكرم"، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "رأى عام" المذاع على قناة "Ten"، مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، إن "المصرى ليس له أى تأمين صحى، وتحدثت إلى الطبيب وعرفت منه حالة الشاب على، وهو فاقد الوعى وعلى أجهزة التنفس الصناعى، كما تواصلت مع وزير العمل الأردنى، ووافق على طلبى بتحمل الحكومة الأردنية تكاليف علاجه فى مستشفى الزيتونة، وتم القبض على أحد المعتدين عليه".
وأشارت إلى أنها تتابع تفاصيل الحادث، وأن الخلاف كان ماليًا وليس على أساس عرقى أو خلافه.
إضافة تعليق
المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية
الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة