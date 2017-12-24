نبيلة مكرم: الحكومة الأردنية ستتكفل بنفقات علاج المصرى المعتدى عليه





كتب محسن البديوى

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنها تواصلت مع القائم بأعمال السفير المصرى بالأردن بشأن حادث سحل مواطن مصرى، مضيفة أنه حدث شجار بين المواطن المصرى وأردنيين على ألفين دينار، ما أدى لإصابة المصرى لنزيف فى المخ، وفقدانه الوعى.

وأضافت "مكرم"، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "رأى عام" المذاع على قناة "Ten"، مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، إن "المصرى ليس له أى تأمين صحى، وتحدثت إلى الطبيب وعرفت منه حالة الشاب على، وهو فاقد الوعى وعلى أجهزة التنفس الصناعى، كما تواصلت مع وزير العمل الأردنى، ووافق على طلبى بتحمل الحكومة الأردنية تكاليف علاجه فى مستشفى الزيتونة، وتم القبض على أحد المعتدين عليه".

وأشارت إلى أنها تتابع تفاصيل الحادث، وأن الخلاف كان ماليًا وليس على أساس عرقى أو خلافه.