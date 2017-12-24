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واعتقال 3000 شخص..

ناشطة سياسية بصنعاء: مقتل 2000 شخص من حزب المؤتمر الشعبى على أيدى الحوثيين

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:20 ص
ناشطة سياسية بصنعاء: مقتل 2000 شخص من حزب المؤتمر الشعبى على أيدى الحوثيين الحوثيين - أرشيفية


أ ش أ

كشفت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بصنعاء، والناشطة السياسية نورا الجروى، عن انتهاكات ميليشيات الحوثى عقب تصفية قادة حزب "المؤتمر الشعبى العام"، واغتيال رئيسه الرئيس السابق على عبد الله صالح، موضحة أنه تمت تصفية أكثر من 2000 شخص من المؤتمر الشعبى العام، واعتقال قرابة ثلاثة آلاف منهم.

ودعت الجروى، اليوم الأحد، جميع أعضاء الحزب من الحرس الجمهورى والنساء والرجال إلى الانضمام للشرعية والتحالف العربى، واتخاذ موقف حاسم لتطهير اليمن من ميليشيات الحوثى، معربة عن أملها فى أن يتم تشكيل مقاومة داخل العاصمة صنعاء للتمكن من استعادتها، مشيرة إلى أنها لجأت للشرعية اليمنية بعد أن واجهت شتى صنوف الانتهاكات من قبل الحوثيين فى العاصمة اليمنية صنعاء.



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