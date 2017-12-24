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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع رغم سوء الأحوال الجوية

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:41 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع رغم سوء الأحوال الجوية سفينة - أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى

أصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط اليوم الأحد بياناً، أكد فيه أن الميناء لم يتأثر بالنوة الأخيرة والتى ادت إلى حالة عدم استقرار جومائى حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. 

وأعلن البيان، عن مغادرة سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

كما غادر الميناء القطار رقم 2473 والقطار رقم 2471 بحمولة إجمالية 2448 طن قمح كما غادرت 193 سيارة بحمولة 10276 طن قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125325 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 57035 طنا، كما شملت حركة الصادر من الميناء 18450 طن يوريا و3800 طن فوسفات و2300 طن رمل.

 



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