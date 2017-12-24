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مياه المنوفية: طوارئ 24 ساعة لمواجهة الأمطار وتطهير بالوعات الصرف

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:18 م
مياه المنوفية: طوارئ 24 ساعة لمواجهة الأمطار وتطهير بالوعات الصرف تطهير بالوعات الصرف


المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن العمل مستمر داخل الشركة للطوارئ على مدى 24 ساعة طوال أيام وفصول السنة لأن طبيعة عملها كقطاع خدمى تتطلب ذلك، أما فى حالات الطوارئ فيتم التنسيق بين الفروع وبعضها ليتسنى نقل المعدات مثلا إذا تطلب الأمر.

وأضاف نجيب، فى بيان اليوم، إننا لدينا استعداد كامل لفصل الشتاء فإنه تم رفع درجات الاستعداد بشركات المياه تحسبا لموسم الأمطار، ورفع كفاءة المعدات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.

وأوضح أنه تم تطهير بالوعات الأمطار والصرف الصحى بجميع مراكز ومدن المحافظة ،والتأكد من سلامة وكفاءة بالوعات الأمطار، بالإضافة إلى مراجعة عدد من نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

وأكد أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة جميع أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وتوفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى وتم مراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل والتعامل مع المواقف الطارئة.

وأوضح أنه تم تخصيص فرق عمل سريعة للتدخل فى حالة حدوث سيول، وإنشاء غرفة عمليات لمتابعة اخطارها ومدى الأضرار المتوقعة والفعلية لعمل الخط البديلة، ودراسة مدى تأثيرها على المرفق، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات للتعامل مع أى تأثيرات غير متوقعة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، على أن إدارة الأزمات لدى الشركة تجتمع بجميع طاقاتها إذا حدث أمر غير عادى، للمتابعة وتتكون تلك الادارة من ممثلين لإدارات متعددة داخل الشركة مالية وفنية على اختلاف تخصصاتها على مدى اليوم منذ بدء الأزمة وحتى نهايتها لمتابعة الموقف والتعامل معه على الفور وإصدار تقارير فورية ومتتالية عن تطورات الوضع.
 



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