موجز أخبار مصر للساعة 10: الأرصاد تحذر من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تحذير الهيئة العامة للأرصاد من انخفاض درجات الحرارة غدا الاثنين، مع توقعات بسقوط أمطار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..

محكمة الأسرة تحرم سيدة من الحضانة لانضمامها لمجموعة تدعو للإلحاد

لآول مرة، قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، فى دعوى أقامها " محمد.م.ا"، بإسقاط حق مطلقة فى حضانة طفليه، وأسندها بحسب الترتيب القانونى لوالدته، بعد ثبوت اختلال أمانة الحاضنة والضرر الذى لحق بالطفلين، وفق تقرير الخبراء وتقديم شهادة من المدرسة الملتحقين بها عن التأثر الذى أصابهم أثناء عهدتهم برعاية الأم.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يستمر الانخفاض فى درجات الحرارة غدا الإثنين، وتبلغ درجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 11 درجة مئوية، و18 للعظمى.

المؤبد لضابط شرطة و10 سنوات مشددة لربة منزل بتهمة اتجار وتعاطى المخدرات

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى مرسى، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلحاوى وسالم عبد العزيز.بمعاقبة ضابط شرطة، بالمؤبد وبالسجن المشدد 10 سنوات لربة منزل، بتهمة الاتجار وتعاطى الحشيش والهيروين.

تعرف على استعدادات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار × 11 معلومة

أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة، حالة الطوارئ، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بهطول أمطار غدا الاثنين على القاهرة والجيزة، ويرصد "اليوم السابع" أهم استعدادات المحافظتين لاستقبال الأمطار.

الأمانة العالمية لدور الإفتاء تطلق منصة إلكترونية لمواجهة الإرهاب بالعالم

تهدف الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء فى العالم إلى المشاركة الفاعلة في تجديد الخطاب الدينى، وذلك عبر تقديم نماذج واقعية في التجديد والتطوير وتأسيس المناهج والأفكار، مع تقديم البدائل العصرية لمشكلاتنا الدينية والثقافية، وكذلك بناء شراكات علمية لدعم المنهج الوسطى باعتباره خط الدفاع الأول عن الإسلام الصحيح إلى غير ذلك من الأهداف المنصوص عليها في مؤتمر التأسيس؛ لهذا كان واجبا على هذه الأمانة تعظيم الاستفادة من جميع الامكانيات المتاحة لديها في تحقيق هذه الأهداف والوصول بها إلى أبعد مدى يمكن وبصورة تليق بإسلامنا العظيم وقيمنا النبيلة وأهدافنا السامية.

مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق السويس الصحراوى

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين على طريق "السويس الصحراوى"، اليوم الأحد، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

وزير الرى: مصر حريصة على التواصل مع إثيوبيا لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر حريصة على التواصل والتشاور مع إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة.

مصر جنة الروس منذ التسعينيات.. "فوربس" ترصد "العشق الروسى" لـ"شرم الشيخ" والغردقة.. وتؤكد: منتجعات عالية الجودة وغير مكلفة.. ذاع صيتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.. والسياحة الروسية ستعود بقوة خلال 2018

اكتشف السياح الروس مصر منذ التسعينيات عقب انهيار الاتحاد السوفيتى، وتحسنت الأوضاع فى البلاد ووجدوا أن مصر هى الوجهة الوحيدة التى يمكن أن يقضى فيها المواطن الروسى إجازته بعيدًا عن البرودة القارسة، كما أن المنتجعات المصرية لا تعد مكلفة للسائح الروسى وذات جودة عالية.

موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، عن أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 24-26 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1016 درجة وحالة البحر مضطربة للغاية، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

حين ظهرت حملة "تمرد" لسحب الثقة من جماعة الإخوان المسلمين فى أوائل عام 2013، تهكم منها البعض ظنًا منهم أن هذه الحملة لن تجد صدى فى الشارع المصرى، لكن ما حدث بعد ذلك غير كل هذه التوقعات، فمصر ليست أبدًا "مجموعة من أصحاب الصوت العالى" على مواقع التواصل الاجتماعى، أو حتى المتصدرين للشاشات، بل هى أكبر وأعمق وأكثر من ذلك، هى 100 مليون مواطن يشكلون مزيجًا فريدًا من نوعه من التشكيلات البشرية والاجتماعية والاقتصادية، لا يمكن أبدًا أن تعبر عنهم فئة معينة، وما يعبر عنهم هو استطلاع رأى واسع فى أعماق شوارعها ومحافظاتها الممتدة بمدنها وقراها ونجوعها.

صور.. الأمن الوطنى يقضى على تنظيم "العبوات الناسفة" بسيناء.. اقتحام مزرعة للمتطرفين بالشرقية وقتل عناصر التنظيم.. وضبط خلية إرهابية خططت لاستهداف الكنائس بالقاهرة أثناء احتفالات عيد الميلاد المجيد

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية لجهاز الأمن الوطني، قتلت 9 كوادر إرهابية مسئولين عن زرع العبوات الناسفة والقنابل في سيناء، واستهداف الأقوال الأمنية بالمتفجرات، فضلاً عن محاولتهم استهداف دور العبادة خلال الفترة المقبلة.

مصادر: وزير الخارجية يطرح مبادرة بشأن سد النهضة خلال زيارته لإثيوبيا الثلاثاء

يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء المقبل، لإجراء مباحثات مع نظيره الإثيوبى ورقيناه جيبيو، لطرح مبادرة جديدة لكسر الجمود بشأن مشروع بناء سد النهضة الإثيوبية، وطرح مبادرة جديدة.

س و ج.. كيف تتأهب أوروبا لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد بعد تهديدات داعش؟.. ما هى إجراءات فرنسا لتأمين المحتفلين؟.. هل تتحرك جيوش هذه الدول لمساعدة الشرطة؟.. وكيف تستعد إسبانيا لتفادى سقوط ضحايا بالكريسماس؟

وسط مخاوف متزايدة، تستعد الدول الأوروبية لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد والكريسماس، بعد تلقيها تهديدات متتالية على مدار الأسابيع القليلة الماضية باستهدافها بعمليات إرهابية منفردة فى ظل موجة العودة إلى القارة العجوز التى بدأها مقاتلو تنظيم داعش الإرهابى بعد هزيمتهم فى ميادين سوريا والعراق.

فريد الديب يكشف الحقيقة الكاملة حول أموال مبارك.. محامى الرئيس الأسبق فى بيان رسمى: لا يملك حسابات بنكية فى سويسرا.. ليست له أموال تحت التحفظ ولم يخضع للتحقيق بأى دولة.. والمجلس الفيدرالى أكد براءته بشكل قاطع

بعد ستّ سنوات من إثارة الجدل وتضارب الشائعات والمعلومات والبيانات حول ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وحديث البعض عن امتلاكه حسابات بنكية وأموالا خارج مصر، قرر محامى مبارك قطع الشك باليقين، والخروج ببيان كاشف يتضمن كل المعلومات الموثقة

مقتل 15 من ميليشيات الحوثى الإيرانية بغارات للتحالف العربى فى اليمن

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل لها، بمقتل 15 من ميليشيات الحوثى الإيرانية بغارات للتحالف العربى فى جبهة الساحل الغربى لليمن.

السودان يرتمى فى أحضان العثمانيين.. أردوغان أول رئيس تركى يصل الخرطوم مع 200 رجل أعمال للسيطرة على اقتصادها.. مطار وأغذية أبرز إغراءات أنقرة للسودانيين.. ومراقبون: البشير يتحالف مع راعى "الإخوان" لدعم نظامه

فى أول زيارة لرئيس تركى إلى دولة السودان، التى ينتهج نظامها سياسة عدائية ضد مصر فى الفترة الأخيرة وتحالفه مع التنظيم الدولى للإخوان الإرهابى وقطر وتركيا، يقوم رجب طيب أردوغان بزيارة تستغرق يوما واحدا للعاصمة الخرطوم وسط حفاواة مبالغ فيها من جانب النظام، حيث حظى باستقبال شعبى ورسمى، وذلك بسبب السيرة الشائعة الخاطئة التى غرستها وسائل الإعلام السودانية فى أذهان السودانيين البسطاء حول الديكتاتور العثمانى الجديد.

أهم 11 محطة فى أزمة تمويل الدوحة للإرهاب ×2017..5 يونيو الرباعى العربى يبدأ محاربة إرهاب تميم ويعلن قوائم عناصره التخريبية..17يونيو كشف مكالمات قطرية سرية لإثارة الفوضى بالبحرين..وانهيار اقتصادى يضرب وكر الخراب

أثار الدعم القطرى للإرهاب فى عام 2017، غضبا شديدا فى كافة دول العالم، ذلك أن أمير إمارة الإرهاب تميم بن حمد، استغل مكانته فى تمويل الجماعات الإرهابية ودعم تنظيم داعش الإرهابى، والقاعدة، وجبهة النصرة، وحركة طالبان، لزعزعة استقرار الوطن العربى، وجعل الأمير الشاب الدوحة وكرًا لحماية الإرهابيين والمجرمين الذين لقوا ترحيبا واسعا من "تنظيم الحمدين".

أهم 10 بوستات.. هجوم على هارى كين بعد تساويه مع صلاح: اللى هيقرب منه هنزعله

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات..

شارك بالتصويت.. ادعم محمد صلاح للفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم 2017

طرحت شبكة "ESPN" الرياضية العالمية، استفتاء جماهيريًا لاختيار اللاعب الفائز بجائزة "الأفضل" فى العالم لعام 2017.

أسرار سقوط زيدان بمهمة الكلاسيكو.. فشل كوفاسيتش فى مراقبة ميسي.. رفع راية الاستسلام أمام هجوم برشلونة بالشوط الثانى.. كريستيانو رونالدو "الحاضر الغائب".. وسوء التغييرات.. فيديو وصور

خسر الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى، سباق الكلاسيكو أمام أرنستو فالفيردى، مدرب برشلونة، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة على ملعبه ووسط جمهوره أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الليجا.

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

دخل الزمالك فى مفاوضات مع المصرى، خلال الساعات الماضية لضم اللاعب البوركينى الهارب أريستيد بانسيه مهاجم الفريق البورسعيدى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير، وذلك على سبيل الانتقال النهائى.

لجنة الكرة بالأهلى تحسم الملفات الشائكة.. مطالبة البدرى بتحديد احتياجاته فى الشتاء.. تجديد الثقة بالأجهزة الفنية.. مناقشة عروض الاحتراف للاعبين.. حسم تجديد عقود 6 نجوم.. وزيزو يراهن على حصد جميع البطولات

بدأت لجنة الكرة بالنادى الأهلى رحلة حسم الملفات الشائكة فى القلعة الحمراء، بعدما عقدت أول اجتماعاتها مساء السبت بعد تشكيل اللجنة رسمياً من قبل مجلس الإدارة، وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من عبد العزيز عبد الشافى "زيزو"، وعلاء عبد الصادق، ويترأسها محمود الخطيب رئيس النادى.