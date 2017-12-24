video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 10:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مهاب مميش: الكبارى العائمة تساهم فى تنمية المنطقة الاقتصادية بسيناء

الأحد، 24 ديسمبر 2017 07:21 م
مهاب مميش: الكبارى العائمة تساهم فى تنمية المنطقة الاقتصادية بسيناء الفريق مهاب مميش


الإسماعيلية محمد عوض - جمال حراجي
إضافة تعليق

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الكبارى العائمة ستشعل عملية التنمية وإحياء المشروعات شرق قناة السويس. 
وأضاف مميش فى تصريحات للصحفيين مساء الأحد، " مشروع وادى التكنولوجيا كان يعانى من عدم القدرة على الوصول إليه عبر المعديات، الآن نعمل على تطويره فى الهيئة الاقتصادية للقناة، بنقل الخامات عبر الكبارى.
 
وشهد مميش والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس عبور قافلة السيارات الأولى عبر كبارى الشهيدان أحمد منسى وأبانوب صابر، بمدينة الإسماعيلية. 
 
وقال مميش: "لنا الشرف أن نطلق أسماء الشهداء على كبارى قناة السويس وندرس إطلاق أسماء شهداء من الشرطة على الكبارى الجديدة التى تنشئها شركات الهيئة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مميش يشهد بدء التشغيل الفعلي للكباري العائمة علي قناة السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

قناة السويس

الكوبرى العائم

مهاب مميش



لا تفوتك
الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة