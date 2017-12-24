مهاب مميش: الكبارى العائمة تساهم فى تنمية المنطقة الاقتصادية بسيناء

الإسماعيلية محمد عوض - جمال حراجي

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الكبارى العائمة ستشعل عملية التنمية وإحياء المشروعات شرق قناة السويس.

وأضاف مميش فى تصريحات للصحفيين مساء الأحد، " مشروع وادى التكنولوجيا كان يعانى من عدم القدرة على الوصول إليه عبر المعديات، الآن نعمل على تطويره فى الهيئة الاقتصادية للقناة، بنقل الخامات عبر الكبارى.

وشهد مميش والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس عبور قافلة السيارات الأولى عبر كبارى الشهيدان أحمد منسى وأبانوب صابر، بمدينة الإسماعيلية.

وقال مميش: "لنا الشرف أن نطلق أسماء الشهداء على كبارى قناة السويس وندرس إطلاق أسماء شهداء من الشرطة على الكبارى الجديدة التى تنشئها شركات الهيئة".