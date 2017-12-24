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الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:09 م
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مندوب الرئيس ووزيرة الهجرة وعمرو موسى يشاركون بقداس الكاثوليك

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:40 م
مندوب الرئيس ووزيرة الهجرة وعمرو موسى يشاركون بقداس الكاثوليك نبيلة مكرم وزيرة الهجرة


سارة علام - تصوير حسام عاطف
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توافد عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة على كاتدرائية الكاثوليك بمدينة نصر، لحضور صلوات قداس العيد التى ترأسها الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وحضر القداس مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والسيد عمرو موسى الرئيس السلبق للجمعية  التأسيسية للدستور وعدد من نواب البرلمان
 
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