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ملك إسبانيا يدعو نواب كتالونيا إلى تفادى "مواجهة" جديدة

الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:22 م
ملك إسبانيا يدعو نواب كتالونيا إلى تفادى "مواجهة" جديدة الملك فيليبى السادس


مدريد (أ ف ب)
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دعا الملك فيليبى السادس، الاحد، النواب الجدد فى برلمان كتالونيا وغالبيتهم من الانفصاليين، إلى تفادى "مواجهة" جديدة، بعد محاولة انفصال أدت لإلى انقسام كتالونيا وهزت اسبانيا.

وفى رسالته بمناسبة عيد الميلاد، الرابعة منذ توليه العرش فى 2014، نبه فيليبى السادس البرلمان الاقليمى الجديد الى وجوب "مواجهة المشاكل التى تطاول كل الكاتالونيين، عبر احترام التعددية والتفكير بمسؤولية فى مصلحة الجميع".

واضاف الملك (49 عاما) فى رسالته التى سجلها فى القصر الملكى ان "الطريق لا يمكن ان يقود مجددا الى المواجهة والاقصاء. ونعلم جميعا بانهما يؤديان فقط الى الانقسام والغموض والاحباط".

ونبه الى ان هذا الامر سيفضى الى "افقار معنوى ومدنى وبالتأكيد اقتصادى لمجتمع برمته"، وياتى موقفه بعد ثلاثة ايام من انتخابات فى كتالونيا فازت فيها الاحزاب الانفصالية ب47,5 فى المئة من الاصوات. لكن خصومهم فى حزب سيودادانوس حصدوا عددا اكبر من الاصوات.


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