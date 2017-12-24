مقتل 3 عناصر من حزب الله فى غارة للتحالف العربى باليمن





وكالات الأنباء

قتل 3 أفراد من ميليشيات حزب الله اللبناني، فى غارة جوية شنتها طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن على معقل للمتمردين الحوثيين شمال غربى البلاد، بحسب وسائل إعلام.

واستهدفت الغارة منزلا كان يتحصن فيه 3 خبراء فى الاتصالات وصناعة المتفجرات من ميليشيات الحزب، رفقة 7 متمردين حوثيين، بالقرب من منطقة حرض بمحافظة حجة على الحدود مع السعودية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن من بين قتلى ميليشيات حزب الله، شخص مختص فى الاتصالات، واثنان يعملان فى المتفجرات وزراعة الألغام، لا سيما البحرية منها.

وعمل الشخصان المختصان بالمتفجرات على تفخيخ قوارب تستخدمها ميليشيات الحوثى الإيرانية فى الساحل الغربى لليمن، حيث تكثف قوات الشرعية اليمنية مدعومة بطائرات التحالف عملياتها هناك منذ أسابيع.