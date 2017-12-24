مقتل 15 من ميليشيات الحوثى الإيرانية بغارات للتحالف العربى فى اليمن





كتب إبراهيم حسان

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل لها، بمقتل 15 من ميليشيات الحوثى الإيرانية بغارات للتحالف العربى فى جبهة الساحل الغربى لليمن.