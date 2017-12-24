مقتل 15 من ميليشيات الحوثى الإيرانية بغارات للتحالف العربى فى اليمن

مقتل 15 من ميليشيات الحوثى الإيرانية بغارات للتحالف العربى فى اليمنالأحد، 24 ديسمبر 2017 08:57 م
الحوثيين - ارشيفية
كتب إبراهيم حسان
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل لها، بمقتل 15 من ميليشيات الحوثى الإيرانية بغارات للتحالف العربى فى جبهة الساحل الغربى لليمن.
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