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مقتل 15 من ميليشيات الحوثى الإيرانية بغارات للتحالف العربى فى اليمن

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:57 م
مقتل 15 من ميليشيات الحوثى الإيرانية بغارات للتحالف العربى فى اليمن الحوثيين - ارشيفية


كتب إبراهيم حسان
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل لها، بمقتل 15 من ميليشيات الحوثى الإيرانية بغارات للتحالف العربى فى جبهة الساحل الغربى لليمن.


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