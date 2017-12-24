مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد

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لقى شخص مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد اليوم الأحد،ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر محلى - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية بحى الوحدة جنوب بغداد انفجرت؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين"، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت المنطقة.

وألقت قوة أمنية عراقية مشتركة،الجمعة الماضى، القبض على 3 متهمين يشكلون شبكة إرهابية، وذلك خلال عملية نوعية شمال شرقى بعقوبة.

وقال مصدر أمنى عراقى، فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء،إن قوة أمنية مشتركة من الشرطة والاستخبارات الداخلية تمكنت من القبض على 3 أشخاص يشكلون شبكة إرهابية، متهمة بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين أدت إلى مقتل وإصابة 6 أشخاص الأسبوع الماضى فى محيط قرية (البينكانى)، أطراف المقدادية شمال شرقى بعقوبة.

وأضاف أن أفراد الشبكة الإرهابية اعترفوا بتنفيذ عمل إرهابى آخر أدى إلى إصابة مزارع فى المنطقة ذاتها، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية نقلت المتهمين إلى مركز أمنى لعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل.