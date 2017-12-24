"معلومات الوزراء" ينشر فيديو عن إنجازات هيئة قناة السويس

"معلومات الوزراء" ينشر فيديو عن إنجازات هيئة قناة السويسالأحد، 24 ديسمبر 2017 07:14 م
مهاب مميش رئيس قناة السويس
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو عن إنجازات هيئة قناة السويس، تحت شعار" قناة السويس.. محور السلام والرخاء ".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد تفقد أمس السبت، أنفاق قناة السويس بعد الانتهاء من أعمال الحفر والتبطين، فى إطار الاحتفال بانتهاء الأعمال وفق الجدول الزمنى المعلن من قبل.
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