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مصر للطيران تسير 98 رحلة من مطار القاهرة لنقل أكثر من 9 آلاف راكب

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:48 م
مصر للطيران تسير 98 رحلة من مطار القاهرة لنقل أكثر من 9 آلاف راكب مطار القاهرة الدولي


كتب محمد طنطاوى
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أقلعت من مطار القاهرة الدولى خلال 24 ساعة الماضية 98 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 9 آلاف و112 راكب من مختلف الجنسيات. 
 
وأفاد مصدر ملاحى، أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت معظمها انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية، حيث أقلعت من المطار 25 رحلة داخلية.

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