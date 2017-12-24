مصرع 3 موظفين فى حادث سير بطريق السويس القاهرة

حادث
السويس- سيد نون
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لقى ثلاثة موظفين بجامعة السويس مصرعهم بعد دهس سيارة نقل بطريق السويس القاهرة، سيارة نصف نقل تابعة للجامعة، وتم نقل المتوفين لمشرحة مستشفى السويس العام.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بقيام سيارة نقل ببطريق السويس – القاهرة بالاصطدام مع سيارة نصف نقل ودهسها.
وتبين من معاينة موقع الحادث عن طريق ضباط شرطة تأمين الطرق ومرور السويس، أن المتوفين الثلاثة هم موظفون بجامعة السويس وكانوا يستقلون سيارة الجامعة.
وأكد الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أن المتوفين بالفعل موظفون بجامعة السويس وتم الانتقال لمشرحة مستشفى السويس العام لتسلم جثثهم.
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