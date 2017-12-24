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مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق السويس الصحراوى

الأحد، 24 ديسمبر 2017 07:37 م
مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق السويس الصحراوى حادث سير -أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين على طريق "السويس الصحراوى"، اليوم الأحد، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث بالكيلو 85 اتجاه السويس، وعلى الفور أمر اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية بانتقال الخدمات المرورية إلى مكان الواقعة.

وتبين بالفحص أن سيارة ربع نقل اصطدمت من الخلف بسيارة نقل، بسبب اختلال العجلة فى يد السائق، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وانتقال قيادات الإدارة العامة للمرور وقيادات أمن السويس لمكان الحادث، وتم رفع آثاره ونقل الوفيات بسيارات الإسعاف.

 

 


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