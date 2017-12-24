مصرع مصاب فى انهيار أجزاء من عقار خالى بالرحمانية فى البحيرة

مصرع مصاب فى انهيار أجزاء من عقار خالى بالرحمانية فى البحيرةالأحد، 24 ديسمبر 2017 08:45 م
جثة - أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه متأثرًا بإصابته جراء انهيار أجزاء من عقار خالى من السكان بمنطقة بشارع بويت نذارة بسمديس التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية لموقع العقار، وتم فرض كردون أمنى حول العقار، وتبين أن العقار ملك رمضان محمد البنا خالى من السكان وآيل للسقوط، وأن أجزاء من البالوكونات سقطت، ما أدى إلى بعض التلفيات وإصابة عطية أحمد عبد السلام عكاشة 53 سنة، تصادف وقوفه أسفل العقار، وتم نقله للمستسفى العام لتلقى العلاج، إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله المستشفى.
ومن جانبها، وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية ومهندسو الإدارة الهندسية بإجراء المعاينات اللازمة وإعداد تقرير فورى للعقار وبحث جميع حالات العقارات والإجراءات التى اتخذت نحو العقارات الآيلة للسقوط والمتهالكة واتخاذ اللازم وبيان عما إذا كان العقار صادر له قرار إزالة من عدمه مشددة على محاسبة المقصريين.
إضافة تعليق
المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية
الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة