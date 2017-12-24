مصرع مصاب فى انهيار أجزاء من عقار خالى بالرحمانية فى البحيرة

وانتقلت قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية لموقع العقار، وتم فرض كردون أمنى حول العقار، وتبين أن العقار ملك رمضان محمد البنا خالى من السكان وآيل للسقوط، وأن أجزاء من البالوكونات سقطت، ما أدى إلى بعض التلفيات وإصابة عطية أحمد عبد السلام عكاشة 53 سنة، تصادف وقوفه أسفل العقار، وتم نقله للمستسفى العام لتلقى العلاج، إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله المستشفى.

ومن جانبها، وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية ومهندسو الإدارة الهندسية بإجراء المعاينات اللازمة وإعداد تقرير فورى للعقار وبحث جميع حالات العقارات والإجراءات التى اتخذت نحو العقارات الآيلة للسقوط والمتهالكة واتخاذ اللازم وبيان عما إذا كان العقار صادر له قرار إزالة من عدمه مشددة على محاسبة المقصريين.