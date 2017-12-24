مصرع طفل دهسته سيارة سرفيس بمدينة بنى سويف

حادث
بنى سويف :هانى فتحى
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لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة سرفيس بشارع عبدالسلام عارف بوسط مدينة بنى سويف.
وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً باستقبال مستشفى بنى سويف العام "محمد وائل "-13 سنة مقيم مدينة بنى سويف، جثة هامدة بعدما صدمته سيارة سرفيس "خط 13 " بشارع عبدالسلام عارف بوسط مدينة بنى سويف.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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