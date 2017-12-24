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مصرع سيدة وإصابة 3 فى حادث تصادم بالمنيا

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:37 ص
مصرع سيدة وإصابة 3 فى حادث تصادم بالمنيا جثة - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 3 أشخاص آخرين، فى تصادم سيارتين ببنى مزار بمحافظة المنيا.
 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمدخل بني مزار، وبالانتقال تبين أن طرفيها، السيارة رقم 39913 ملاكي المنيا قيادة "عمر ا ع " 33 سنة، وتوك توك فر قائده هاربا عقب الحادث، وأنه أثناء سير التوك توك بالطريق فى اتجاه بحرى اختلت عجلة القيادة بيده، فانحرف واصطدم بالسيارة القادمة فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن وفاة مستقلة التوك توك "وفاء عبد المطلب أحمد" 25 سنة، ربة منزل، ومقيمه بندر بني مزار وإصابة 3 اخرين 

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام، وبسؤال قائد السيارة والمصابين، أيدوا ما جاء بالفحص، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارة، وحرر محضرًا برقم 12069 لسنة 2017 إداري مركز شرطة بني مزار، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

 

 

 

 



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