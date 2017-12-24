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الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:38 ص
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مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة نقل على صحراوى بنى سويف

الأحد، 24 ديسمبر 2017 10:38 ص
مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة نقل على صحراوى بنى سويف مستشفى الواسطى


بنى سويف :هانى فتحى

لقى سائق مصرعه وأصيب أخر فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوى الغربى نطاق محافظة بنى سويف .

ونقلت سيارات الاسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف ، "خالد حسن مراد"-  55 سنة مقيم دمنهور جقة هامدة ، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، ونقل مصاب  مجهول الهوية مصاب بكسر مضاعف باليد اليسرى ونزيف بالمخ تم تحويله إلى مستشفى بنى سويف العام.

 

 

 



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