مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة نقل على صحراوى بنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى

لقى سائق مصرعه وأصيب أخر فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوى الغربى نطاق محافظة بنى سويف .

ونقلت سيارات الاسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف ، "خالد حسن مراد"- 55 سنة مقيم دمنهور جقة هامدة ، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، ونقل مصاب مجهول الهوية مصاب بكسر مضاعف باليد اليسرى ونزيف بالمخ تم تحويله إلى مستشفى بنى سويف العام.