مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة نقل على صحراوى بنى سويف

مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة نقل على صحراوى بنى سويفالأحد، 24 ديسمبر 2017 10:38 ص
مستشفى الواسطى
بنى سويف :هانى فتحى
لقى سائق مصرعه وأصيب أخر فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوى الغربى نطاق محافظة بنى سويف .
ونقلت سيارات الاسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف ، "خالد حسن مراد"- 55 سنة مقيم دمنهور جقة هامدة ، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، ونقل مصاب مجهول الهوية مصاب بكسر مضاعف باليد اليسرى ونزيف بالمخ تم تحويله إلى مستشفى بنى سويف العام.
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