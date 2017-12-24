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مصدر يمنى: مقتل 12 عنصراً من مليشيا الحوثى فى المواجهات بشرق تعز

الأحد، 24 ديسمبر 2017 06:35 م
مصدر يمنى: مقتل 12 عنصراً من مليشيا الحوثى فى المواجهات بشرق تعز عناصر من الجيش اليمنى


عدن أ ش أ
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قتل 12 عنصراً من مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، فى المواجهات الدائرة مع أبناء منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق محافظة تعز.

وقال مصدر أمنى فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن المواجهات التى اندلعت صباح اليوم، بين أبناء المنطقة وبين مليشيا الحوثى المدعومة من إيران، أسفرت عن مقتل 12عنصراً حوثياً وإصابة العشرات منهم بجروح مختلفة.

أضاف المصدر أن أبناء المنطقة تمكنوا من تفجير دبابة كانت تستهدف المنازل فى المنطقة، مشيراً إلى أن المواجهات مستمرة حتى تطهير المنطقة من المليشيا الحوثية الانقلابية.


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