مصادر: توقيف قيادى حمساوى فى بيروت بتوصية من "حزب الله" قبل السفر لتركيا





كتب مصطفى عنبر

احتجزت سلطات الأمن اللبنانية فى مطار بيروت الدولى، القيادى فى حركة حماس الفلسطينية محمد نزال، بينما كان فى طريقه إلى تركيا، وذلك فى ضوء تصريحات صحفية أخيرة لـ"نزال".

وقالت وسائل إعلام عربية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن توقيف القيادى الحمساوى محمد نزال فى مطار بيروت جاء على خلفية تصريحاته فى مؤتمر صحفى عقده بالعاصمة اللبنانية، شرح فيه نتائج تحقيقات حماس بما يتعلق باغتيال المهندس التونسى محمد الزوارى، الذي كان مهندسا لغواصات مسيّرة، عمل بحسب وسائل الإعلام مع حماس على تطوير وسائل قتالية، وقد وجه "نزال" الاتهام لجهاز المخابرات الإسرائيلى "الموساد" بتنفيذ عملية الاغتيال.

وأضافت وسائل الإعلام، أن "نزال" ذكر فى معرض حديثه أسماء شهداء للمقاومة اغتالتهم عناصر الموساد، وعندما جاء ذكر عماد مغنية، القيادى فى حزب الله الذى اغتيل فى دمشق، لم يذكر صفة "الشهيد"، إنما اكتفى بالقول "القائد العسكرى اللبنانى"، وحتى لم يذكر أنه قيادى فى حزب الله، الأمر الذى قد يكون مسببًا للاحتجاز فى مطار بيروت بأمر من حزب الله، على حد قول المصادر، علما بأن لـ"حزب الله" سيطرة أمنية على مطار رفيق الحريرى فى بيروت بوساطة عناصره وعناصر من الأمن اللبنانى تعمل لمصلحته.