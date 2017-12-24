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مسئول عسكرى عراقى: جهد الاستخبارات أفشل مخططات إرهابية فى بغداد

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:31 م
مسئول عسكرى عراقى: جهد الاستخبارات أفشل مخططات إرهابية فى بغداد عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعى، اليوم الأحد، إن الجهد المخابراتى للحشد الشعبى وبالتعاون مع استخبارات العمليات أسهم فى إفشال الكثير من المخططات الإرهابية التى كانت تستهدف العاصمة.

وقال الربيعى - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى - إن التعاون الاستخباراتى بين عمليات بغداد والحشد الشعبى مستمر بوتيرة متصاعدة لتعقب "الخلايا النائمة" وتفكيك المخططات الإرهابية فى بغداد والمناطق الواقعة فى أطرافها.

وبخصوص اندماج فصائل "الحشد الشعبي" فى العملية السياسية، قال الفريق الركن جليل الربيعى إنه لم تصدر تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة حول آلية التنفيذ، مرجحا تولى هيئة الحشد الشعبى المسؤولية.


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الاستخبارات

مخططات إرهابية

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