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مسئولون فى سلاح البحرية الأمريكية يزورون إقليم هلمند جنوب أفغانستان

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:37 م
مسئولون فى سلاح البحرية الأمريكية يزورون إقليم هلمند جنوب أفغانستان آليات تابعة للبحرية الأمريكية


كابول أ ش أ
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قام مسؤولان كبار من سلاح البحرية الأمريكية، بزيارة إقليم هلمند المُضطرب فى جنوب أفغانستان للقاء المسؤولين المحليين، واستعراض الوضع فى الإقليم الجنوبي، وفقا لما ذكره مسؤولون بالحكومة الأفغانية.

وذكرت حكومة الإقليم ـ فى بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية ـ أن قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية الجنرال روبرت نيلر وقائد البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر شاركا فى اجتماع مع حاكم الإقليم حياة الله حياة لإجراء مناقشة عامة حول أمن هلمند.

وأضاف البيان أن اللقاء عُقد فى قاعدة "شوراب" العسكرية ، وتحدث حاكم الإقليم عن أبعاد الحرب ومدتها ، فضلا عن الفرص والتحديات المتاحة للإقليم ، وأبلغ عن القدرات المتزايدة للقوات الأفغانية خلال العام الحالى بالمقارنة مع قدرات القوات سابقا ، وقال إن القوات الأفغانية تمكنت من ردع الأعداء.

وقدم حاكم الإقليم أيضا بعض التوصيات لتحسين الأمن فى الأقليم ، وفى الوقت نفسه ، شكر قائد سلاح البحرية الأمريكية الجنرال نيلر قيادة قوات الأمن والدفاع الوطنى فى أفغانستان وأشاد بالانجازات الأخيرة فى هذا الإقليم.

وقال إن نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية فى هذا الإقليم سيتم تقييمه على أساس حالة الإقليم مع الأخذ فى الاعتبار الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لجنوب آسيا فى محاولة لمساعدة قوات الأمن الأفغانية.

وأضاف الجنرال نيلر أن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين الأمن بما فى ذلك توسيع المناطق الأمنية، وزيادة قدرات القوات الأفغانية، والخطوات الرامية إلى تعزيز عملية الحكم وإعادة الإعمار فى هلمند.


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إقليم هلمند

جنوب أفغانستان



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