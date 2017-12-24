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مدير مكتبة الإسكندرية: تغيير محتوى قصر الأميرة خديجة ليكون مركزا للأديان

الأحد، 24 ديسمبر 2017 06:18 م
مدير مكتبة الإسكندرية: تغيير محتوى قصر الأميرة خديجة ليكون مركزا للأديان الدكتور مصطفى الفقى - مدير مكتبة الإسكندرية


كتب سيد الخلفاوى
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قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن طبيعة المصريين ليست العنف، موضحًا أنه بالرغم من عدائنا لإسرائيل على مدار السنوات الماضية، إلا أن المصريين لم يعتدوا على المعابد اليهودية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر بها 9 معابد يهودية ومع ذلك لم يفكر أحد من المصريين فى الاعتداء عليها، مضيفًا: "لم يفكر أحد فى إلقاء حجر واحد عليها".

 

وأضاف الفقى، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ومكتبة الإسكندرية، بشأن استغلال قصر "الأميرة خديجة" فى حلوان، بديوان عام المحافظة، أنه تم الاتفاق على تغيير محتوى قصر خديجة هانم ليكون مركزا للأديان السماوية، وذلك من منطلق الاهتمام بالثقافات، لأن الثقافة هى القوى الناعمة الأولى للدول والحضارات المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر تضم متاحف إسلامية وقبطية مفتوحة متمثلة فى المساجد والكنائس، وكان لابد من الاهتمام بالقصر لتحويله مركزا من أجل الثقافة والأديان.

 

وأشاد مدير مكتبة الإسكندرية، بالمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، واصفة بالقيادة الرشيدة واستطاع أن يغير أشياء كثيرة من السلبيات ويتبع فكرا جديدا فى اتمام المشروعات القائمة كما يهتم بالحفاظ على الأماكن التاريخية بالقاهرة.

 

وحضر توقيع البروتوكول جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، واللواء اسامة النحاس رئيس حى حلوان.

 


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