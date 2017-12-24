مدير أمن دمياط: عززنا تواجد القوات أمام الكنائس والتوفيق من عند ربنا





دمياط عبده عبد البارى

تفقد، منذ قليل، اللواء إيهاب خيرت مدير أمن دمياط القوات المكلفة بتأمين الكنائس ودور العبادة وبخاصة كنيسة الروم الأرثوذكس، والتى تحتفل غدا بعيد رأس السنة الميلادية، حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بها.

وقال خيرت لـ"اليوم السابع"، إننا قمنا بتعزيز القوات كالمعتاد فى الأعياد والمناسبات الدينية والتوفيق من عند ربنا.

وأكد خيرت أن المديرية قامت بوضع آليات للعمل لتأمين الكنائس ودور العبادة والمنشأت والحيوية وشركات الصرافة والبنوك ومكاتب البريد ومحطات الكهرباء والمياه والكباري من خلال خطة مناورات مستقله على مدار24ساعة، مشيرًا إلى أنه تم تشديد الإجراءات الامنية على الكنائس، ونشر سيارات الإطفاء، وسيارات الأمن المركزى.

وأوضح مدير الأمن إنه تم التنبيه على قائدى السيارات بتخفيض السرعة وبخاصة مستخدمى الطريق الساحلى الدولى بداية من كوبرى البستان وحتى كمين شطا الواقع بين حدود محافظتى دمياط وبورسعيد.