مديرية أمن الشرقية ترفع درجة الاستعداد لتأمين الكنائس والمنشأت الهامة





الشرقية- فتحية الديب

وجه اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن مدير الأمن شدد على التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الإحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذا نشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات لاسيما فى ظل التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

،وأضاف المصدر، أن الإستعدادت تتضمن تكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل، فضلا عن التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخط الأمنية لضمان عدم حدوث أى ما من شأنه تعكير صفو الإحتفالات.

مؤكدًا أن مديرية الأمن لن تسمح بأى ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكل من يحاول المساس بإستقرار الوطن، حفاظاً على ما تحقق من مكتسبات على جميع الأصعدة.