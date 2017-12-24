محمد سعفان : المصريون يجنون الخير فى 2018 وسيشعر المواطن بمردود المشروعات القومية الكبرى





أسيوط محمود عجمى

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة رسالة طمأنة لجميع عمال مصر أن الفترة القادمة ستكون أفضل وسننتقل بمصر للمكانة التى تستحقها مطالبًا الجميع ببذل كل ما يملكونه من جهد والتضحية بالعمل فى سبيل تحقيق النهضة والنمو.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة أسيوط حيث كان فى استقباله المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وذلك لتدشين فعاليات مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" والتى أقيمت بقصر ثقافة أسيوط وتستمر فى الفترة من 24 وحتى 26 ديسمبر وهى المبادرة التى أطلقتها الوزارة فى العديد من المحافظات بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتنمية الموارد البشرية فى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وذلك لرفع الوعى لدى أطراف العملية الاجتماعية (العمال وأصحاب الأعمال والحكومة) لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة وعبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنباء والاخشاب ومحمد عيسى رئيس الادارة المركزية لرعاية القوى العاملة وأحمد عبد الرسول وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط والعديد من القيادات التنفيذية والعمالية بالمحافظة.

وقال وزير القوى العاملة فى بيان، إننا حريصون على النهوض بمصر وتحقيق نمو سريع للأجيال القادمة حتى نبنى بلدًا يستوعب أولادنا بالشكل الذى يليق بمصر مؤكدًا أن المصريين سيجنون الخير فى 2018 حين تبدأ جميع المشروعات القومية الكبرى فى عطاء إنتاجها منوهًا عن بدء الانتاج فى حقل ظهر والذى يوفر على الدولة مئات الملايين من الدولارات حيث ستصبح مصر من الدول المصدرة للغاز الطبيعى بجانب محور قناة السويس وباقى الاستثمارات الكبيرة وسيشعر المواطن المصرى بمردود هذه المشروعات.

وأشار سعفان إلى أن الظروف الراهنة التى مرت بها البلاد أثبتت أن العمال على قدر كبير من تحمل المسئولية تجاه وطنهم موضحًا أن البلد كانت ستضيع إذا لم تأخد الحكومة عدد من القرارات الاقتصادية الهامة والتى كان لها تأثير على المواطنين ككل موجهًا تحيه وتقدير للمواطن المصرى الذى كان قد المسئولية وصبر على القرارات حتى الآن اثبتوا أنهم قادرين على تحدى الصعاب.

وأكد الوزير أنه فى خضم حرب مصر على الإرهاب بمساعدة قواتها المسلحة والشرطة المدنية يقف عمال مصر بسواعدهم المخلصة كل فى مكان عمله لزيادة الإنتاج ودفع عجلة الإقتصاد مشيراً إلى أن مبادرة مصر أمانة بين إيديك ترسل رسالة للمغرضين وأصحاب النفوس الضعيفة أن عمال مصر على إستعداد للدفاع عن أمن واستقرار مصر والعمل على تقدمها ورفعتها.

ومن جانبه قدم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الشكر للوزير على الجهد المبذول لخدمة العمال وتوعيتهم لأنهم سواعد مصر وأملها فى زيادة اﻻنتاج ودفع عجلة اﻻقتصاد والتنمية وقال المحافظ إن وزارة القوى العمالة اهتمت بملف الحوار الاجتماعى باعتباره أحد الأساليب الحديثة لتحقيق استقرار بيئة العمل وتوعية العمال بحقوقهم وأصحاب الأعمال بالتزاماتهم فضلا عن أثر الحوار على زيادة الإنتاج مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية فى مصر تقوم على يد عمال مصر ولا تتقدم البلاد إلا بسواعد أبنائها المخلصين فالعامل المصرى شريك رئيسى وأساسى فى زيادة الإنتاجية وإحداث التنمية المنشودة فى كافة المجالات لافتًا إلى أن العلاقة بين العمال وأصحاب العمل (طرفى العملية الإنتاجية) لابد أن تتسم بالتوازن والتوافق والشفافية لزيادة الإنتاجية وتحسين الدخل القومي.

وقال المهندس ياسر الدسوقى إن الحكومة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لأبناء أسيوط ومحافظات الصعيد من خلال تحديث التعليم الفنى ومراكز التكوين المهنى وخلق شراكة بين المصانع بالمناطق الصناعية والتعليم الفنى من خلال التدريب التحويلى الذى تقوم به العديد من منظمات المجتمع المدنى وأيضًا من خلال التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتأهيل شبابنا لسوق العمل فضلاً عن إنشاء عدة مناطق تكنولوجية ومنها منطقة أسيوط التكنولوجية التى يوجد بها أول مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة بمكونات مصرية تصل إلى 50% بجانب الاهتمام غير المسبوق بالمناطق الصناعية والتى تساهم فى سد احتياجات السوق المحلى وكذلك التصدير تحت شعار صنع فى مصر.

وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب وتثقيف العمال لخلق كوادر شابة مدربة من أجل التشغيل حيث تم التنسيق مع عدد من الشركات لتدريب الشباب كل شركة تدرب ما يقرب من 300 إلى 400 فى العام لإكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل سواء المهارات الفنية أو الشخصية كما أشار إلى اهتمام الوزارة بتوعية المنشآت بضرورة مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهدافها فى الحفاظ على العاملين وبيئة العمل تجنبا لحوادث العمل بالمنشآت.

فى نهاية اللقاء قدم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط درع المحافظة لوزير القوى العاملة تقديرا لمجهوداته فى الارتقاء بالعملية الانتاجية كما قدم محمد سعفان وزير القوى العاملة درع الوزارة للمحافظ تقديرا لجهوده فى الارتقاء بخدمة العمل والعمال كما قدم عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين فى البناء والاخشاب درع النقابة للوزير والمحافظ.