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محافظ بورسعيد:مصر الدولة الوحيد التى تبنى وتعمر وتحارب الارهاب فى نفس الوقت

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:13 م
محافظ بورسعيد:مصر الدولة الوحيد التى تبنى وتعمر وتحارب الارهاب فى نفس الوقت محافظ بورسعيد خلال لقاء الأئمة


بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، لقاء بعدد من الأئمة من مختلف المحافظات المصرية على هامش مشاركتهم بمعسكر الأئمة الذى تستضيفه المحافظة فى المدينة الشبابية.

ورحب الغضبان، بالأئمة المشاركين فى المعسكر، مؤكدًا على أهمية دورهم خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر، خاصة وأن الدولة تخوض معركة من أجل التنمية، وأن الإسلام دين وسطى يدعو للمحبة والرحمة والمودة، والمساجد لها هيبة ووقار واحترام، وأن مصر تمثل جميع الثقافات، والأزهر الشريف هو منارة الإسلام.

وأشار المحافظ فى بيان له اصدره اليوم، إلى أن مصر الدولة الوحيدة التى تبنى وتعمر وتحارب الإرهاب فى وقت واحد، وكذلك تعمل على تغيير الثقافة وتوعية المواطنين، مشددا على أن ما تشهده مصر من مشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تشهده طوال تاريخها، فكنا نحلم بنفق واحد بين ضفتى القناة فأصبح لدينا اليوم 4 أنفاق بفضل سواعد المصريين وعظمتهم.

وأضاف أن القيادة السياسية تبذل الكثير من أجل أبنائنا، وأن شبابنا يتعرضون لحروب الجيل الرابع من أجل تدميرهم وتفتيتهم، ولكننا نثق فى شبابنا الواعى ويجب على الأئمة والدعاة تكثيف دورهم من خلال التوعية وتعريف أبنائنا وشبابنا بما يجرى على أرض الواقع من مشروعات.

وأكد محافظ بورسعيد، على أن المحافظة هى قاطرة التنمية لمصر كلها بفضل ما تشهده من مشروعات عملاقة بشرقها، وكيانات اقتصادية تضخ استثماراتها بجنوبها وغربها، وكل ذلك بالتزامن مع عملية تطوير شاملة ومشروعات كبرى للنهوض بالبنية التحتية فى بورسعيد.

 



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