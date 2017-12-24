محافظ بني سويف يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار التعاون في المشروعات الاستثمارية

اجتمع المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، ومنى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمقر الهيئة وفى حضور لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات الاستثمارية الهامة والتعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الطموحة،وسبل الدفع بالقطاع على أرض المحافظة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن اللقاء بحث سبل التعاون الممكنة فى تنفيذ خطة المحافظة المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بخطة بنى سويف لاستغلال مساحة 414 فداناً بزمام مركز إهناسيا كمنطقة استثمارية فى مجالات التصنيع الزراعى،ومناقشة إمكانية أن تساهم الهيئة فى الترويج لهذا المشروع عبر وسائلها المتاحة مع إمكانية عرض المنطقة على مطورين استثماريين لتعزيز الفرص الاستثمارية للموقع الذى يتمتع بميزات تنافسية فى هذا المجال.

وخلال اللقاء استعرض محافظ بنى سويف أهم الأسباب التى دفعت إلى التفكير، ووضع خطة فى هذا المجال، مشيراً إلى أن المحافظة لديها ميزة نسبية وتنافسية فى المجالات الزراعية ،وأنها محافظة زراعية فى المقام الأول، ومعظم سكانها يعملون فى هذا المجال، لذلك يتم السعى إلى تحقيق نقلة نوعية فى مجال التصنيع الزراعى الذى يحقق أعلى سلسلة قيمة مضافة، ويوفر آلاف من فرص العمل.

وأكد المحافظ على أن نجاح المشروع وتحقيق كافة عوائده يتوقف على عدة عوامل أهمها الترويج لهذا المشروع، والنجاح فى تخصيص منطقة ذات موقع استثمارى متميز، والذى سيساهم فى اجتذاب أفضل الشركات العاملة فى هذا المجال، وبذلك سيتم الإنتاج بجودة عالية وذات معايير عالمية مما يعزز من فرص المنتج التسويقية محلياً وعالمياً ويزيد من الانعكاسات الإيجايبية لهذا المشروع على الاقتصاد القومى.

وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم الإجراءات الجارى اتخاذها بشأن مشروع المدينة الصناعية الزراعية العمرانية على مساحة 69 ألف فداناً، والتى ستضم أول مجمع صناعى متكامل لانتاج الدواء من النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعطور، لاسيما وأن المشروع قد حصل على موافقة اللجنة الوزارية للإنتاج فى ديسمبر 2016 فى اجتماعها برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء.

وتم الاتفاق على السير فى عدد من الخطوات العملية للمضى قدماً فى تنفيذ المشروع، وذلك من خلال بحث سبل التعاون فى تنفيذ نموذج مصغر على مساحة 2200 فدان ضمن مساحة الـ 69 ألف فدان، كنموذج عملى يسهل التوسع فيه ليشمل المنطقة بأكملها، والذى سيعزز فرص الترويج للمنطقة واجتذاب كبرى الشركات والمستثمرين فى هذا المجال.

وناقش اللقاء عدداً من الإجراءات الخاصة بالمشروع والشروط والمحددات الفنية والمالية اللازم توافرها فى المستثمرين المتقدمين أو الراغبين للعمل فى هذا المشروع الكبير، وبذلك سيتم الموافقة على الشركات الكبيرة والمتخصصة والناجحة فى هذا المجال للعمل فى المنطقة.