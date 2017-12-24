محافظ بنى سويف يوقف أعمال تعلية لسور شرطة المسطحات بمنطقة كورنيش النيل

محافظ بنى سويف يوقف أعمال تعلية لسور شرطة المسطحات بمنطقة كورنيش النيلالأحد، 24 ديسمبر 2017 09:29 م
محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وقف أعمال تعلية السور الخارجى لإدارة شرطة المسطحات المائية على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، لعدم حصولهم على ترخيص من الوحدة المحلية.
وفوجىء المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أثناء مروره بسيارته على كورنيش النيل، لزيارة مصابى حادث الطريق الصحراوى الشرقى فى مستشفى بني سويف العام، أمس السبت، بأعمال بناء وتعلية للسور الخارجى لإدارة شرطة المسطحات على كورنيش النيل، المقابل للمستشفى العام .
وتبين لمحافظ بنى سويف من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إن أعمال تعلية تقوم بها شرطة المسطحات المائية، دون الحصول على قرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بأعمال التعلية، حيث حصلت شرطة المسطحات على موافقة بتعلية السور من إدارة حماية النيل.
وأمر محافظ بنى سويف بوقف أعمال البناء وفك الخشب الذى يسبق عملية صب الجزء الخرسانى، وعدم الشروع فى التعلية والبناء دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
فيما أكد مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف رفض ذكر اسمه، تنفيذا للتعليمات بعدم التعامل مع الإعلام إلا من خلال إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، إن شرطة المسطحات طلبت اليوم الحصول على الترخيص اللازم باجراء أعمال تعلية للسور، بعدما أوقفها المحافظ أمس.
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