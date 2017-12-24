محافظ بنى سويف يؤدى واجب العزاء فى ضحايا حادث الصحراوى الشرقى بالفشن





بنى سويف هانى فتحى

أدى المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، مساء السبت، واجب العزاء فى وفاة عدد من ضحايا حادث الصحرواى الشرقى الذى وقع صباح اليوم وأسفر عن مصرع 13 واصابة 8 آخرين.

وحسب بيان اعلامى قدًم المحافظ واجب العزاء بعزبة جعفر بمركز الفشن ،و التى كان لها النصيب الأكبر من ضحايا الحادث الأليم "، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على مصابى الحادث بعاجل الشفاء.

ولقى 13 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون، السبت، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بحرى على الطريق الصحراوى الشرقى.