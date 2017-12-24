محافظ القاهرة: ليس من اللائق أن يستخدم قصر الأميرة خديجة كمقر إدارى

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن قصر الأميرة خديجة الكائن بحلوان، كان مقرًا لمحافظة حلوان، وذلك بعد فصلها عن القاهرة، ولكن بعد انضمامها للقاهرة، تم وضع برنامج لتطوير القصر، باعتباره تحفة فنية ذات طراز معمارى متميز، ومن الصعب استخدامه كمقر إدارى.

وأضاف المحافظ، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة مكتبة الإسكندرية، بشأن استغلال قصر "الأميرة خديجة" فى حلوان، بديوان عام المحافظة، أن قصر خديجة هانم، ذات طراز معمارى متميز، وليس من الملائم ان يتم استخدامه كمقر إدارى ولا بد أن يكون مركز للثقافة ليشع الثقافة للقاهرة بالكامل، وكان المقترح أن يتم إنشاء متحف للحضارات والأديان، خصوصا أن مصر مر عليها الأديان السماوية كله.

حضر توقيع البروتوكول جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، واللواء اسامة النحاس رئيس حى حلوان.