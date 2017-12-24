محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بكمين الأحياء شمال الغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، كمين الاحياء شمال الغردقة لمتابعة الحالة الامنية بالكمين كذلك محطة الرسوم الجديدة شمال الغردقة.

وأكد اللواء أحمد عبد الله على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بقوة تجاه الخارجين عن القانون، مشيدا بالدور البارز لرجال الجيش والشرطة فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظة الساحلية.

كما تفقد اعمال الانشاءات بمحطة تحصيل الرسوم شمال المدينة السياحية، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال بها حتى يتم افتتاحها قريبًا.