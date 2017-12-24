محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار وزير التنمية المحلية لقطاع التفتيش والمتابعة





الإسماعيلية – جمال حراجى

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اللواء مجدى موسى مستشار وزير التنمية المحلية رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، على رأس وفد من أعضاء لجنة التفتيش، برئاسة اللواء حاتم السيد سلامة خلال زيارتهم للإسماعيلية، وذلك فى حضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بشأن تكثيف متابعة جهود المحافظات فى تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية، وتقييم الأداء لجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ودفع عجلة العمل بالمشروعات التنموية والخدمية التى تمس المواطن عن قرب .

وخلال اللقاء تم إستعراض ومناقشة خطة عمل اللجنة التى تزور الإسماعيلية لثلاث أيام إعتبارا من الأحد الموافق 24 من ديسمبر الجارى لمتابعة وتقييم الأداء لجهود محافظة الإسماعيلية فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة إدارة منظومة النظافة العامة وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومتابعة شكاوى المواطنين والإيرادات المحلية ونسب التنفيذ، لإعداد تقرير فصيلى كاملا لعرضه على وزير التنمية المحلية .