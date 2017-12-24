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محافظ الأقصر يحظر الإجازات مؤقتًا فى مديريتى الصحة والإسكان

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:34 م
محافظ الأقصر يحظر الإجازات مؤقتًا فى مديريتى الصحة والإسكان محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى

أصدر محمد بدر، محافظ الأقصر، عدة قرارات لتنظيم العمل فى مديريتى الشئون الصحية، والإسكان والمرافق بالمحافظة، بما يصب فى الصالح العام للمواطنين، تضمنت عدم الموافقة على نقل أو ندب العاملين بالمهن الطبية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، والمهندسين العاملين بمديرية الإسكان والمرافق والإدارات الهندسية بالأقصر، نظراً لحاجة العمل إلا فى حالات البدل فقط.

كما تضمن القرار عدم الموافقة على منح الإجازات الجوازية مؤقتاً وخاصة الأجازات بدون أجر للعاملين بالمهن الطبية بمديرية الشئون الصحية، والمهندسين العاملين بمديرية الإسكان والمرافق والإدارات الهندسية بالأقصر لوجود عجز شديد فى هذه التخصصات، كما يحظر على أعضاء المهن الطبية بمديرية الشئون الصحية، والمهندسين العاملين بمديرية الإسكان والمرافق والإدارات الهندسية بالأقصر مزاولة المهنة بأجر أو بمكافأة فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة، إعمالاً للبند العاشر من المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

 



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