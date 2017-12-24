مجموعات من المستوطنين اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى





أ ش أ

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود تحت حماية من قوات الاحتلال اﻹسرائيلى ، صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

وأكدت مصادر مقدسية أن أكثر من 60 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى وقاموا بجولات استفزازية فى أنحاء متفرقة من الحرم القدسى بحراسة جنود الاحتلال.

وأضافت المصادر أن المرابطين تصدوا للمستوطنين بالهتافات والتكبير.